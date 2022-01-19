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    19 января 2022, 13:47

    Минобороны РФ: Миротворческие силы ОДКБ покинули Казахстан

    Минобороны РФ: Вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана полностью завершен

    Максим Зинкин

    Вывод миротворческих сил по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана полностью завершен, на территории страны нет иностранных войск. Об этом сообщил Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на Министерство обороны РФ.

    Минобороны РФ: Миротворческие силы ОДКБ покинули Казахстан

    Начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны Казахстана Олжас Хусаинов рассказал сайту Tengrinews.kz, что поэтапный вывод войск проводился согласно срокам, обозначенным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, начиная с 13 января.

    Ранее стало известно, что последние российские миротворцы вылетели из Казахстана на родину. Генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что военные полностью справились с возложенными на них задачами.

    Причиной ввода сил ОДКБ стали массовые погромы в ряде городов Казахстана после повышения цен на сжиженный автомобильный газ пропан/бутан.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения и обратился к помощи союзников по линии ОДКБ. Глава государства заявил, что протестные акции были подготовлены хорошо организованной группировкой террористов.