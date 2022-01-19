Минобороны РФ: Миротворческие силы ОДКБ покинули Казахстан

Вывод миротворческих сил по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана полностью завершен, на территории страны нет иностранных войск. Об этом сообщил Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны Казахстана Олжас Хусаинов рассказал сайту Tengrinews.kz, что поэтапный вывод войск проводился согласно срокам, обозначенным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, начиная с 13 января.

Ранее стало известно, что последние российские миротворцы вылетели из Казахстана на родину. Генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что военные полностью справились с возложенными на них задачами.

Причиной ввода сил ОДКБ стали массовые погромы в ряде городов Казахстана после повышения цен на сжиженный автомобильный газ пропан/бутан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения и обратился к помощи союзников по линии ОДКБ. Глава государства заявил, что протестные акции были подготовлены хорошо организованной группировкой террористов.