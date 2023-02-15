Общество 15 февраля 2023, 09:58 Покемоны тоже появятся. Захарова объяснила разговоры властей США об НЛО Захарова: власти США заговорили об НЛО из-за грядущих выборов президента РИА «Новости»

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Власти США рассуждают о внеземном происхождении воздушных шаров на фоне грядущих выборов президента страны. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По оценке дипломата, антироссийскую тематику в США уже полностью исчерпали, теперь американскому правительству нужны новые темы. Отсюда и появились разговоры о неопознанных летающих объектах.

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«В Соединенных Штатах скоро выборы. Будут и покемоны, будут и НЛО», — с иронией заметила Захарова.

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По ее словам, население США нужно чем-то удивить и заворожить, поэтому власти готовы запускать в инфополе любой абсурд. Еще одна цель таких вбросов — отвлечь внимание журналиста Сеймура Херша от «Северных потоков».

«[Власти США] отшучиваются, хамски отвечают, делают вид, что не понимают, о чем идет речь», — добавила представитель МИД.

За последние четыре дня американские военные сбили четыре воздушных объекта. Среди них был китайский аэростат. Кому принадлежат еще три объекта — пока неизвестно.

Президент США Джо Байден ранее поручил создать межведомственную группу для углубленного анализа «феномена неопознанных летающих объектов».