«Показывали, какие они крутые». Появились подробности драки школьников с полицией в Апатитах

Группа разгоряченных танцами и спиртным школьников избила двоих полицейских после дискотеки. Правоохранители госпитализированы. Побоище произошло возле городского ДК вечером 20 декабря. Директор дворца Ольга Бигоцкая рассказала «360» подробности.

«Вы знаете, у нас была молодежная новогодняя дискотека для молодежи 12+. Старшеклассники. Они собрались со всего города, дискотека была платная по 100 рублей. Их было много. Мы, естественно, всегда предупреждаем, что у нас большое скопление народу. Полиция предупредила нас, что они приедут где-то без двадцати девять, они собственно и приехали в полдевятого. У нас дискотека закончилась, это школьники, им домой уже пора. Они все спокойно вышли, потом вроде как разошлись. Осталась небольшая группа мальчишек», — рассказала директор ДК.

По ее словам, оставшиеся были уже взрослые. И что-то произошло у них с полицией. Скорее всего, правоохранители им сделали замечание.

«Если по безопасности — у нас тут охрана стоит. У нас кнопки вызова полиции есть. Вроде все предусмотрено. Музыка была подобрана хорошая, они пели, танцевали. радовались. Никто не ожидал такого конфликта. А дрались они когда уже мальчишки вышли на улицу. Видимо, показывали, какие они крутые. У кого-то была бутылка пива, не знаю, откуда он ее достал. Полиция замечание сделала, что он молод и что на улице пиво пить нельзя. А может это были ребята со стороны. Этим занимается Следственный комитет», — добавила Бигоцкая.

По ее словам, на дискотеке выпивших подростков замечено не было. Школьники танцевали и веселились.

«Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления СК России начата процессуальная проверка по факту нападения группы подростков на сотрудников полиции в городе Апатиты», — рассказали между тем в региональном Следственном комитете. Правоохранители уже установила личности подростков, затеявших драку. Они все старше 16 лет. Хулиганов опросили и отпустили.