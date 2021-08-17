«Показывал самолеты, но в полеты не брал». Сын бортинженера с Ил-112В рассказал об отце

Потерпевший крушение самолет Ил-112В прилетел в Подмосковье из Воронежа. В состав экипажа входил бортинженера-испытателя Николая Хлудеева. «360» пообщался с сыном последнего члена экипажа Романом.

По словам сына бортинженера, он хотел пойти по стопам отца, который сумел привить ему любовь к небу. Но стать летчиком Роман Хлудеев не успел.

«Сейчас уже другая работа, другие интересы. Но все равно, я мальчик, который влюблен в небо, благодаря отцу. Он показывал мне самолеты, рассказывал, но в полеты не брал. Это было запрещено», — признался Хлудеев-младший.

Опытный образец самолета Ил-112В потерпел крушение около Кубинки. На его борту находились три человека. Командиром экипажа был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. В данный момент на месте идут спасательные работы.

Следователи после крушения самолета завели уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Ил-112В — легкий военно-транспортный самолет нового поколения. Его доставили в Подмосковье для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».