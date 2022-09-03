Общество 03 сентября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Viber Фильм о жизни людей после трагедии в Беслане покажут в российских школах Фильм «Золотая бронза» о жизни людей после трагедии в Беслане покажут в российских школах РИА «Новости»

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Фильм «Золотая бронза» покажут ученикам 5-11-х классов российских школ. Картину посвятили жизни людей, которые пережили трагедию в Беслане, сообщили в пресс-службе Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Показ проведут при содействии Министерства просвещения в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». В фильме «Золотая бронза» представили несколько собирательных историй и судеб реальных людей, которые живут в этом регионе. Зрители увидят пять новелл: каждая из них раскрывает историю жизни после теракта в школе в 2004 году.

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В съемках приняли участие известные актеры, в частности, Дмитрий Лавров и Тина Тарусина, а также местные артисты и жители. Но главные герои фильма — дети.

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Инесса Юрченко и Сергей Щеглов выступили продюсерами ленты, автором сценария и режиссером-постановщиком стал Игорь Копылов. Создали картину при поддержке Института развития интернета. В Сети фильм можно будет увидеть осенью 2022 года.

Трагедия в Беслане произошла 1 сентября 2004 года. В тот день утром, во время праздничной линейки, более 30 террористов захватили здание школы №1. Они загнали в спортзал свыше тысячи заложников. Людям не давали воды и еды, насильно удерживали в школе три дня.

Днем 3 сентября к школе подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС. Они должны были забрать тела мужчин, убитых террористами. В этот момент в школе раздались взрывы, началась беспорядочная стрельба. В стене спортзала появился пролом, из которого стали выбираться женщины и дети. Люди выпрыгивали из окон.

Жертвами теракта стали 334 человека, 318 из них — заложники, а 186 — дети. Среди погибших также 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, два сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военных.

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