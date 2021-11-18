Показавшая нижнее белье на фоне храма калужанка явилась с повинной в ФСБ

МВД начало проверку из-за публикации полуобнаженной фотографии в Сети — на ней молодая девушка, Наталья Масленникова, подняла юбку и показала нижнее белье на фоне храма. В интервью «360» она рассказала о беседе с сотрудником ФСБ и угрозах в интернете.

«В ходе мониторинга Сети сотрудниками полиции была выявлена фотография девушки на фоне храма в городе Калуге, она была опубликована в свободном доступе. Информация была направлена в УМВД России по городу Калуге для проведения проверки. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщил сотрудник пресс-службы УМВД РФ по Калужской области Сергей Муханов.

Снимок, о котором идет речь, был сделан еще в июле. По словам девушки, она не планировала оскорблять чувства верующих и даже не знала о предназначении здания, попавшего в кадр.

«У меня не было цели делать фото именно на фоне храма. Просто так совпало. Это могло быть абсолютно любое здание — оно очень старое и со стороны не выглядит как храм. Я ни разу не видела его действующим, хотя всегда жила в Калуге, — рассказала Масленникова. — Фото было сделано в шуточной форме, когда я гуляла с подругой. Никто даже и не подумал, что это храм».

Источник фото: Instagram

Наталья сообщила, что она написала заявление о явке с повинной, причем сделала это в ФСБ. Сотрудник службы, по словам Натальи, вовремя ее нашел.

«Я сейчас еду из ФСБ, написала явку с повинной. Я подписала все бумаги. Мы поговорили с молодым человеком из ФСБ, он со мной вовремя связался и сказал, что благодаря [своевременно подписанным бумагам] ко мне [отнесутся более снисходительно] и все обойдется штрафом или общественными работами», — заявила Масленникова. По словам девушки, ей может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Наталья рассказала, что удалила все аккаунты из соцсетей из-за «намеренной травли» пользователей. Подписчики паблика «Мужское государство»* угрожали самой Наталье и ее маме расправой.

«На улице я больше фотографироваться не буду», — заключила Масленникова.

Снимки в полуобнаженном виде на фоне храмов все чаще привлекают внимание полиции. Ксения Дамова выложила фото с приспущенными штанами, на которое попал Кремль. Это обернулось для девушки 14 сутками ареста за мелкое хулиганство.

* «Мужское государство» — запрещенная в России экстремистская организация.