Показатель безработицы в Петербурге за декабрь не превысил 3%
Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин подвел итоги уходящего года, передает «Петербургский дневник».
По словам Елина, в декабре показатель безработицы составил 3%, несмотря на «замедление темпов деловой активности», вызванное коронавирусом. При этом главной экономической задачей оставалось сохранение занятости населения.
Отмечается, что за январь — октябрь динамика заработной платы в Петербурге составила 100,5%.
«Были проиндексированы зарплаты работников бюджетной сферы — это более 300 тысяч человек. Произошло повышение размера минимальной заработной платы. В этом году она установлена на уровне 19 тысяч рублей», — уточнил чиновник.