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    29 декабря 2020, 19:44

    Показатель безработицы в Петербурге за декабрь не превысил 3%

    Артур Блянихов

    Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин подвел итоги уходящего года, передает «Петербургский дневник».
    Показатель безработицы в Петербурге за декабрь не превысил 3%

    По словам Елина, в декабре показатель безработицы составил 3%, несмотря на «замедление темпов деловой активности», вызванное коронавирусом. При этом главной экономической задачей оставалось сохранение занятости населения.

    Отмечается, что за январь — октябрь динамика заработной платы в Петербурге составила 100,5%.

    «Были проиндексированы зарплаты работников бюджетной сферы — это более 300 тысяч человек. Произошло повышение размера минимальной заработной платы. В этом году она установлена на уровне 19 тысяч рублей», — уточнил чиновник.