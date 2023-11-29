Общество 29 ноября 2023, 21:43 Показатель безработицы в России снизился до исторического минимума в 2,9% Freepik

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Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,9%. Информацию об этом разместили в докладе Росстата.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше <…> составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)», — сказано в документе.

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В публикации отметили, что в октябре 2,2 миллиона россиян в возрасте от 15 лет оказались не устроенными на работу. На протяжении трех прошлых месяцев этот показатель был на уровне 3%. В сентябре общее количество нетрудоустроенных составило 2,315 миллиона, в октябре это число снизилось до 2,224 миллиона.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России снизился более чем в три раза с начала 2000-х годов. Вместе с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым она открыла пять центров занятости в Липецкой, Самарской и Белгородской областях.