«Показалось, он тянет руку к моей жене». В Кирове задержали пнувшего инвалида мужчину

В Кирове задержали мужчину, который пнул инвалида. Он объяснил, что поступил так, потому что решил, будто пострадавший приставал к его жене. Правоохранители уже возбудили дело по статье «Побои».

Об этом сообщили в МВД Кирова.

«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержан мужчина, ударивший инвалида при входе в магазин в городе Кирове. В совершении противоправного деяния подозревается 33-летний местный житель», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчину доставили в отдел полиции по городу. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Побои». Во время допроса подозреваемый рассказал, что уже был судим за кражу. Он пояснил, что пнул инвалида, потому что решил, будто тот пристает к его жене.

«Мне показалось, что он тянет руку к моей жене. Может мне это показалось, но на тот момент я думал, что он хочет схватить ее, поэтому ударил», — рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что раскаивается в содеянном и готов извиниться перед потерпевшим.