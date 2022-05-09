Архивные кадры с первого Дня Победы в 1945 году показали на видео

В Сети появились кадры из видео о первом Дне Победы в Москве в 1945 году. Их в Telegram-канале опубликовало издание «Sputnik Беларусь».

На кадрах видно, как десятки тысяч людей собрались на Красной площади в Москве.

Великая Отечественная война прошла с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. По официальным данным, потери СССР в ВОВ составили больше 11 миллионов человек.

9 мая 2022 года празднуется 77-я годовщина победы советского народа над фашистской Германией.