Показала грудь кавказцам и получила за это в лицо. Рассказ москвички

Двух москвичек ночью избили в метро. Молодому человеку «кавказской национальности» не понравилось, что одна из них оголила грудь. Девушки сняли побои и написали заявление в полицию. Чтобы дело не замяли, он решили предать его огласке. «360» поговорил с одной из пострадавших, Кариной Графенберг. Грудь демонстрировала ее подруга Варвара.

Инцидент произошел 12–13 февраля. В районе одиннадцати вечера компания из пяти человек возвращалась домой с мероприятия. Друзья сели в полупустой вагон метро и продолжили общение. К девушкам подошел молодой мужчина, по виду — уроженец Кавказа.

К моей подруге подошел молодой человек, стал с ней разговаривать. Они познакомились, он что-то спрашивал у нее. Подруга у меня неформальной внешности, у нее дреды. Он спрашивал: «Что ты такая яркая?» Задавал другие вопросы. Разговор был нейтральный, просто проявлял интерес. Карина Графенберг пострадавшая

«Потом он ее спросил, как я понимаю: „Если ты такая раскованная, то и грудь можешь показать?“ — „Да могу!“ Они стали фотографироваться, она обнажила грудь», — рассказала Карина.

Это не понравилось приятелю молодого человека, кавказцу лет 25-ти, который ехал в другом конце вагона. Он начал кричать, называть Варвару шлюхой и требовал, чтобы она покинула вагон. Девушка отвечала, что если ему что-то не нравится, то он может сам выйти.

После этого он «встал, резко к ней подбежал и с налета ударил ей в лицо».

«Я сразу подскочила, стала его отталкивать, ее защищать. Мне тоже попало — руками, ногами, но не в лицо. Достаточно быстро подоспели люди, его стали оттаскивать», — вспоминает собеседница «360».

Вскоре в вагон зашли полицейские и вывели всех участников потасовки на станцию. Из компании нападавшего «все сразу куда-то убежали», сам он пытался это сделать, но его догнали и доставили в полицию.

«У моей подруги рассечена губа, отколот кусок зуба, лицо с двух сторон опухло от гематом, поврежден глаз. У меня синяки на теле», — написала Графенберг на своей странице во «ВКонтакте».

Варвара опубликовала в соцсети фото синяков, которые она получила.

Источник фото «ВКонтакте»