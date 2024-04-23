23 апреля 2024, 18:58
Показ одежды в поддержку аутичных детей прошел в Москве
В Москве прошел благотворительный показ одежды в поддержку детей с аутизмом. Об этом сообщила пресс-служба «Авито», выступившего одним из организаторов мероприятия вместе с благотворительным фондом «Обнаженные сердца».
Главным украшением стала коллекция дождевиков, которую создали на основе рисунков детей — подопечных фонда. Организаторы поставили перед собой цель поднять непростую, но важную тему аутизма. Идея создания коллекции появилась у площадки во время работы с фондом, отметил управляющий партнер «Авито» Сергей Пивень.
«Сейчас мы сотрудничаем с 18 фондами. „Обнаженные сердца“ подключились к нашим благотворительном механикам год назад. И у нас родился такой проект, который показался нам хорошей идеей», — добавил он.
Дождевики можно приобрести на странице фонда на «Авито». Все вырученные средства направят на поддержку действующих программ фонда. Пять дождевиков кастомизировали супермодель Наталья Водянова, писатель Александр Цыпкин и актеры Ярослав Могильников и Лев Зулькарнаев.
Мероприятие посетили звездные гости и инфлюенсеры, среди которых: телеведущие Аврора и Алла Михеева, журналистки Мадонна Мур и Лаура Джугелия, актрисы Вера Вольт и Ксения Суркова, инфлюенсер Алина Рюмшина.
Для самых маленьких гостей на мероприятии организовали творческие мастер-классы. На сцене выступили Оля Краснова, участница проекта «Голоса Большой Страны» и участник шоу «Голос» Юнисель Гонсалес.
«Бренды, казалось бы, из разных областей. Но они находят один общий интерес и в этом деле друг друга и себя усиливают. Это мощная коллаборация, которая работает на благое дело», — отметила телеведущая и актриса Аврора.
Коллекцию дождевиков презентовали в рамках показа от детского модельного агентства Bambi Management Михаила Токарева. На сцену вместе с профессиональными моделями вышли дети-подопечные фонда «Обнаженные сердца» и их родители.
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