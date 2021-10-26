Онлайн-кинотеатрам хотят запретить показ фильмов с матом

В Роскомнадзоре выступили за запрет нецензурной лексики в фильмах, которые транслируют онлайн-кинотеатры. Пока что речь идет только о предложении — конкретные поправки не сформированы.

Идею высказали на заседании общественного совета Роскомнадзора, рассказал «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Звучали предложения распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на аудиовизуальные сервисы, то есть на онлайн-кинотеатры»», — подчеркнул он.

Предложение, пояснил Хинштейн, касается ограничений, которые установлены в части закона о защите детей и на использование нецензурной лексики.

Сам парламентарий поддержал подход Роскомнадзора. По его словам, без ограничений на мат у онлайн-кинотеатров есть соблазн на производство провокационных продуктов.

«Поправки как таковые в настоящее время не сформированы, речь идет только о концептуальном предложении», — заключил Александр Хинштейн.