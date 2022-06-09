facebook_pixel
    09 июня 2022, 01:29

    Показ фильмов начнется в парке в Ленобласти 11 июня

    Дарья Морозова

    Летний кинотеатр появится в Приоратском парке Гатчинского района Ленинградской области 11 июня. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

    Показы будут проходить каждую субботу. В программу включены фильмы и для детей — их можно будет посмотреть с 16:00, и для взрослых — после 19:00.

    К 70-летию режиссера Карена Шахназарова зрителям покажут работы «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». Другие фильмы также приурочат в разным датам.