Показ фильмов начнется в парке в Ленобласти 11 июня

Летний кинотеатр появится в Приоратском парке Гатчинского района Ленинградской области 11 июня. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Показы будут проходить каждую субботу. В программу включены фильмы и для детей — их можно будет посмотреть с 16:00, и для взрослых — после 19:00.

К 70-летию режиссера Карена Шахназарова зрителям покажут работы «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». Другие фильмы также приурочат в разным датам.