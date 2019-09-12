Покататься на каруселях или продлить пляжный сезон. Как активно провести последний жаркий уикенд в Подмосковье

По словам синоптиков, предстоящие выходные станут последними теплыми днями в Московской области. Далее температура заметно снизится, и тепло вернется нескоро. Поэтому необходимо провести уикенд на свежем воздухе и с максимальной пользой. Как это сделать, расскажет телеканал «360».

Синоптики советуют: нужно выходить на улицу. Гулять сразу после работы и до позднего вечера — ведь еще тепло. Ведь лето вскоре покидает столичный регион. Осталось всего пару солнечных и даже жарких дней. А дальше — настоящая осень с дождями и ветром.

Источник фото: Ольга Гавриш

«Да, действительно, лето уходит из столичного региона. Оно прощается с нами — и так задержалось. Обычно оно уходит в последние дни августа. Мы ожидаем, что пятница будет еще теплым днем. Максимальная температура в Москве, как и накануне — 23-25 градусов, в Подмосковье — 21-26 градусов. Резкое изменение погоды должно быть в субботу. Уже ночью мы ждем усиление ветра до 12 метров в секунду, по температуре ночь еще будет теплой», — рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Источник фото: Ольга Гавриш

Но убирать легкие платья и шорты еще рано. И еще не поздно встать на доску. Например, сделать это можно в Люберцах. Здесь уже нет ажиотажа, как в сезон отпусков. Парк «Наташинские пруды» ждет экстремалов и тех, кому хочется продлить купальный сезон.

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Новая набережная Солнечногорска готова встретить всех любителей позагорать. В химкинском парке Льва Толстого — одном из лучших в столичном регионе — можно полюбоваться красивыми видами со смотровой площадки, есть кафе и боулинг. А еще здесь рай для малышей — аттракционы на любой вкус. Что особенно приятно — нет огромных очередей. И цены вдвое ниже, чем в Москве. Многие развлечения вообще бесплатные. В химкинском парке, например, гладить верблюда и кормить ламу можно хоть каждый день. Нужно только купить корм, который стоит 70 рублей.

Источник фото: Ольга Гавриш

А еще в подмосковных парках продолжается летняя программа. Фестивали, мастер-классы, спортивные праздники — интересно будет всем. Кафе тоже работают в летнем режиме. В меню сладкая вата, она стоит 100 рублей, столько же — кукуруза и, конечно, мороженое на любой вкус.

Не стоит забывать — на смену календарному в Центральную Россию вот-вот придет бабье лето. И оно, по прогнозам синоптиков, продлится вплоть до октября.