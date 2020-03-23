«Пока все в кайф». Дробыш рассказал, как шоу-бизнес справляется с коронавирусом

Пандемия коронавируса ударила по российскому шоу-бизнесу. Массовые мероприятия отменили, а некоторые артисты находятся в режиме изоляции. Если перерыв затянется, то ситуация примет печальный оборот.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал «Вечерней Москве» о ситуации в шоу-индустрии. Степень ее тяжести пока оценить сложно.

«Несколько дней назад мои артисты вернулись из туров, все мы находимся в режиме изоляции. Гастроли прервали, меньше недели все дома», — поделился Дробыш. Он заметил, что множество концертов уже отменили.

Артисты пока что воспринимают вынужденный перерыв как незапланированный отдых, проводят время с родными.

«Пока все „в кайф“, но если „перерыв“ затянется на несколько месяцев, будет печально», — заявил композитор. По его словам, больше всего из-за происходящего теряют прокатчики, которые работают с артистами из-за рубежа.

С 23 марта РФ приостановила полеты во все страны. Самолеты из Москвы отправляют только в столицы других государств, чартерами вывозят россиян. Въезд иностранцам и лицам без гражданства в Россию ограничили до 1 мая. В стране действует режим повышенной готовности: культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменили, а образовательные учреждения перевели на удаленный режим работы.

Во всем мире коронавирусом заразились уже более 330 тысяч человек. В России выявили 367 случаев. Китайский эксперт предрек Европе еще два года пандемии.