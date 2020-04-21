«Пока врачи днями и ночами борются с короновирусом, люди сходят с ума». Медики Владикавказа в шоке от митингующих

Врачи и волонтеры Владикавказа, находящиеся на передовой в борьбе в коронавирусом, в шоке от действий местных жителей. Пока они днями и ночами борются с инфекцией — собравшиеся на митинг граждане отрицают ее существование.

Политик Северной Осетии Виталий Калоев обратился к жителям Владикавказа, пишет Ura.ru. Он подчеркнул, что прошедший митинг «не красит» жителей Владикавказа, и что местным жителям должно быть стыдно за это.

«Сегодняшний день еще аукнется для нас недели через две», — заявил Калоев.

Он попросил жителей соблюдать режим изоляции и подумать о старшем поколении.

Как сообщают РИА «Новости», главврач республиканской больницы Астан Митциев рассказал, что митингующие создали мощный очаг распространения коронавирусной инфекции.

«То, что сегодня произошло в нашей маленькой республике, можно расценивать как катастрофу республиканского масштаба. Люди, не осознавая, что их просто используют в политических мотивах, собственноручно пришли и устроили мощный очаг разноса коронавирусной инфекции», — отметил он.

Митциев добавил, что в толпе не соблюдалась дистанция, люди были без масок.

«Достаточно всего одного зараженного человека — и вся толпа уже будет «контактная», — сказал главврач.

Врачи рассказали, что в клинической больнице скорой помощи Владикавказа находятся 25 человек, пишет LifeShot.

Реанимация переполнена. Заняты все выделенные дополнительные койки. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 15 человек. Остальных, в скором времени, тоже потребуется подключить к ИВЛ.

20 апреля прошел митинг в Северной Осетии. До полутора тысяч жителей жителей вышли к зданию республиканского правительства, протестуя из-за режима самоизоляции. Митингующие требовали отметить карантин и отправить в отставку главу Северной Осетии Вячеслава Битарова.