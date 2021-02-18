Осенью 2020 года на нескольких пляжах Камчатки нашли сотни погибших морских животных. Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что пока рано говорить о восстановлении экосистемы. При этом власти продолжают проводить необходимую работу.

«Говорить о восстановлении экосистемы региона пока преждевременно. Сейчас речь идет только об оценке ущерба и скорости восстановления экосистемы. К счастью, природа имеет способность восстанавливаться. После восстановления навигации мы будем мониторить численность краснокнижных животных», — сообщил Солодов «Известям».

Он добавил, что планирует создать общественный проект для поддержки уникальных животных. Также на Камчатке решили ликвидировать Козельский полигон ядохимикатов. Проектную документацию должны разработать в 2021 году, а после этого полигон уберут в рамках нацпроекта «Экология».

По словам губернатора, к вымиранию животных в 2020 года привело цветение филопланктонов, также известное как «красные приливы». Власти считают, что на ситуацию повлиял именно биологический фактор.

«Ни одно даже самое мощное техногенное загрязнение не могло бы причинить столь масштабный вред. По поручению правительства в 2021 году стартует комплексный научный проект по изучению экологии океана вблизи Камчатки, в том числе „красных приливов“», — рассказал Солодов.

Погибших морских животных обнаружили на пляжах Камчатки осенью 2020 года. Тогда власти заявили о нефтепродуктах и фенолах в воде. Позже были сделаны различные экспертизы, которые назвали причиной цветение водорослей.