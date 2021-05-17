«Пока мир не перевернется». Политолог предсказал бесконечный конфликт в секторе Газа

США в третий раз заблокировали принятие Совбезом ООН заявления, призывающего к немедленному прекращению огня между Израилем и движением ХАМАС. Основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский выразил мнение, что в ближайшее время конфликт не удастся закончить.

«Блокируют, потому что соответствующая политическая байда уже идет десятки лет — есть определенные традиции. До той поры, пока израильтяне не ликвидируют в Газе режим ХАМАС, ничего другого там ждать не приходится. Вечные фразы про обострения не имеют никакого отношения к реальности. Не надо было уходить из Газа в 2005 году, выводя оттуда дивизию. Не надо было проводить в палестинско-национальной автономии выборы в 2007 году, о чем американцы все говорили», — отметил Сатановский.

Он также отметил, что конфликт на самом деле является «вялотекущей террористической войной».

«А тех, кто занимался переговорами в Осло, надо было просто посадить, как это и было положено по израильским законам. Если бы все это делалось, то мы бы сейчас с вами это не обсуждали. Но поскольку сделано было все ровно наоборот, то обсуждать мы это будет достаточно долго. Пока, видимо, мир не перевернется», — заключил собеседник «360».

В понедельник стало известно, что палестинские радикалы за 12 часов выпустили для атаки по Израилю по крайней мере 60 ракет, 10 из них разорвались. Обстрелы сектора Газа территорий Израиля и ответные атаки продолжаются уже неделю. Поводом для обострения конфликта стало решение израильского суда о выселении арабов из района Шейх-Джаррах в Иерусалиме.