«Пока из разряда надежд»: россиянам рассказали о начале сезона отдыха

Сейчас российские курорты закрыты для посещения. Пока открытие летнего сезона отдыха не планируется, так как необходимо проследить за развитием ситуации с коронавирусом.

«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 1».

Несмотря на такие прогнозы, некоторые регионы уже начали готовиться к открытию сезона. Ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что для туристов откроют 23 санатория. Но отдыхать можно будет, соблюдая дистанцирование и масочный режим.

Краснодарский край тоже планирует открыть сезон с 1 июня. Но там разместиться можно будет только в санатории с медицинской лицензией. Присутствие неорганизованных туристов не допускается.

Курорты, торговые центры, кинотеатры и другие учреждения начали закрывать в конце марта из-за распространения коронавируса. По данным на 16 мая, в России насчитывается 272 043 случая заболевания COVID-19. Вылечились уже 63 166 пациентов, скончались — 2537.