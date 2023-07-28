Общество 28 июля 2023, 13:57 «Поющие мосты» разведут в День ВМФ под специальный плейлист

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Традиционно в последние выходные июля в России отмечают День ВМФ, в Петербурге к этому празднику приурочат программу «Поющих мостов». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Дворцовый мост две ночи подряд, с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, будут разводит под специальный плейлист в исполнении оркестра. В частности, прозвучат композиции «Красный мак», марш «Кронштадт» и другие.

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