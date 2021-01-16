Пойманный в Подмосковье волк оказался молодым и дружелюбным. За ним ухаживают специалисты

Недавно отловленный в Одинцовском округе волк сейчас чувствует себя замечательно и ведет дружелюбно. Об этом «360» рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Он накормлен, чувствует себя замечательно, активный. Мы ждем специалиста по диким животным, который определит, краснокнижный этот волк или нет, и определит дальнейшую его судьбу. Также не теряем надежду, что объявится его хозяин. Судя по тому, что животное ведет себя не агрессивно и дружелюбно, мы предполагаем, что волк к человеку привык», — рассказал он.

Как оказалось, волк был немного ранен, но его жизни ничего не угрожает. В распоряжение «360» попали кадры из кабинета ветеринаров. Они предполагали у животного пулевое ранение. Специалисты отметили, что животное молодое.

«Вчера поздно вечером в районе железнодорожной станции Голицыно специализированными ловцами был отловлен волк. После чего он был помещен в нашу государственную ветеринарную клинику, где ему была оказана первая помощь, был проведен осмотр, сделан рентген. Была обнаружена незначительная рана на лапе. Скорее все, это не пулевое ранение, травма была получена механическим путем», — рассказал Воскресенский.

В настоящее время волк находится во одинцовском приюте. За ним ухаживают специалисты. Также в распоряжении «360» появились кадры с места его временного обитания. Пока волк пытается распознать, где он находится, и внимательно все рассматривает. Также можно заметить, что он реагирует на голос человека.

По словам Воскресенского, если хозяин объявится, то сначала нужно будет определить, занесен ли волк в Красную книгу. Если да, то его поместят в приют. Если это все же метис, то нужна будет консультация с региональным Министерством природы.

Ранее в управлении охотнадзора Минсельхозпрода региона рассказали, что хозяина волка ждет штраф. Такое животное запрещено приручать и содержать.

Первый раз волка увидели жители Голицына 14 января. Они засняли его на камеру. Последний раз случай появления волка был зарегистрирован в Подмосковье на границе с Рязанской областью.