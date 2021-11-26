Пойманного в Москве несостоявшегося киллера попросят отправить в СИЗО

Следствие попросит суд арестовать мужчину, который собирался за 500 тысяч рублей убить жителя Москвы, нанявшись киллером на форуме в Сети. Преступник уже сознался в содеянном, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

Против задержанного возбуждено дело о приготовлении к совершению убийства по найму. По данным следствия, в сентябре неизвестный предложил мужчине убить человека за 500 тысяч рублей. Тот согласился и 24 ноября, вооружившись ножом, отправился на дело.

Злоумышленника помогли задержать жители дома, возле которого он дожидался свою жертву. Они обратились к правоохранителям. В ходе проверки выяснилось, что киллеру 26 лет, он приехал в Москву из Ленинградской области.

Мужчина полностью признал свою вину, ему уже предъявлено обвинение. Сегодня следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. В настоящее время сотрудники СК продолжают устанавливать личность заказчика убийства. Расследование продолжается.