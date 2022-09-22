«Пойду до конца и добьюсь справедливости». Обвиненный в избиении полицейского оценил решение Орловского суда | 360°

Эксклюзив 22 сентября 2022, 18:57 Поделиться Telegram

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Viber «Пойду до конца и добьюсь справедливости». Обвиненный в избиении полицейского оценил решение Орловского суда Защита обвиненного в избиении полицейского Плахова попросила поддержки у прокуратуры

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В Орле прошло судебное заседание по делу Виктора Плахова, которого обвиняют в нападении на полицейского. Служители закона отказались возобновить процесс. Защита Плахова заявила, что готова пойти до конца и доказать невиновность мужчины.

Суд рассматривает ситуацию, которая произошла в апреле 2015 года, во дворе Советского РОВД. По версии обвинения, в ходе конфликта с сержантом полиции Плахов ударил оппонента головой.

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На сторону осужденного встали и жители города. Они не верят в справедливость следствия. Также Плахова поддержали и полицейские. Они убеждены в махинациях сержанта с формированием уголовного дела.

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Адвокат Плахова заявил, что изначально на сторону Плахова встала и прокуратура.

Мы обратились к прокуратуре. Представители ведомства провели расследование и убедились в нашей невиновности адвокат осужденного за нападение на полицейского

«Просим прокуратуру поддержать нас и на следующем судебном заседании», — рассказал он.

Также правозащитник отметил, что дело Плахова является достаточно важным и резонансным.

Сам осужденный сказал, что считает себя невиновным. Он отметил, что часть доказательной базы просто исчезла.

РИА «Новости»

«Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Камеры были только в МВД, на режимном объекте их не было», — сказал он.

Плахов сказал, что на его стороне все факты и доводы по делу. Также он отметил готовность добиться справедливости.

На заседание пришла и сестра осужденного. Она сказала, что уверена в невиновности брата.

«Я готова за него бороться. По-другому вопрос стоять не может. Я точно знаю, что мой брат невиновен», — поделилась женщина.

РИА «Новости»

По ее словам, детали дела не совсем соответствуют реальности. Она сказала, что ударом носа вряд ли можно другому человеку «устроить» сотрясение мозга, ушиб лба и закрытую черепно-мозговую травму.

Также сестра Плахова отметила, что начала бороться за брата: она оформила доверенность и стала действовать в его интересах.

«Я подняла все органы власти. Причем не только в Орле. Мне удалось достучаться до московских и федеральных телеканалов», — поделилась она.

По ее словам, борьба за справедливость идет шестой год. Это дается ей нелегко, поскольку дело связано с представителями полиции.

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