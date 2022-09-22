«Пойду до конца и добьюсь справедливости». Обвиненный в избиении полицейского оценил решение Орловского суда | 360°

«Пойду до конца и добьюсь справедливости». Обвиненный в избиении полицейского оценил решение Орловского суда
Защита обвиненного в избиении полицейского Плахова попросила поддержки у прокуратуры
В Орле прошло судебное заседание по делу Виктора Плахова, которого обвиняют в нападении на полицейского. Служители закона отказались возобновить процесс. Защита Плахова заявила, что готова пойти до конца и доказать невиновность мужчины.
Суд рассматривает ситуацию, которая произошла в апреле 2015 года, во дворе Советского РОВД. По версии обвинения, в ходе конфликта с сержантом полиции Плахов ударил оппонента головой.
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На сторону осужденного встали и жители города. Они не верят в справедливость следствия. Также Плахова поддержали и полицейские. Они убеждены в махинациях сержанта с формированием уголовного дела.
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Адвокат Плахова заявил, что изначально на сторону Плахова встала и прокуратура.
Мы обратились к прокуратуре. Представители ведомства провели расследование и убедились в нашей невиновности
адвокат осужденного за нападение на полицейского
«Просим прокуратуру поддержать нас и на следующем судебном заседании», — рассказал он.
Также правозащитник отметил, что дело Плахова является достаточно важным и резонансным.
Сам осужденный сказал, что считает себя невиновным. Он отметил, что часть доказательной базы просто исчезла.
РИА «Новости»
«Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Камеры были только в МВД, на режимном объекте их не было», — сказал он.
Плахов сказал, что на его стороне все факты и доводы по делу. Также он отметил готовность добиться справедливости.
На заседание пришла и сестра осужденного. Она сказала, что уверена в невиновности брата.
«Я готова за него бороться. По-другому вопрос стоять не может. Я точно знаю, что мой брат невиновен», — поделилась женщина.
РИА «Новости»
По ее словам, детали дела не совсем соответствуют реальности. Она сказала, что ударом носа вряд ли можно другому человеку «устроить» сотрясение мозга, ушиб лба и закрытую черепно-мозговую травму.
Также сестра Плахова отметила, что начала бороться за брата: она оформила доверенность и стала действовать в его интересах.
«Я подняла все органы власти. Причем не только в Орле. Мне удалось достучаться до московских и федеральных телеканалов», — поделилась она.
По ее словам, борьба за справедливость идет шестой год. Это дается ей нелегко, поскольку дело связано с представителями полиции.