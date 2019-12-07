Появлению протеза пениса в госзакупках нашлось объяснение
На госзакупку ранее обратили внимание СМИ. Общественность высказала самые смелые предположения по поводу того, кому же понадобился надувной пенис, а главное — зачем.
Касян отметил, что операция, к которой готовятся в клинике, относится к высокотехнологичной помощи. Процедура будет оплачена государством. «Это стандартная операция во всем мире. Единственная уникальность в том, что это дорогой материал. Эти операции делаются по госгарантиям по ВМП ОМС», — рассказал врач. Его слова привело издание «Подъем».
Как объяснил Касян, учитывая стоимость протеза, больницы их не закупают. Люди, которым нужна такая помощь, атакуют жалобами департамент, и после гигантских усилий это закупается
«Радоваться надо. Это несчастные люди, которым нужна такая операция», — добавил врач. По словам Касяна, аналогичная операция была сделана в клинике несколько недель назад.