Появлению протеза пениса в госзакупках нашлось объяснение

Московской больнице купили почти за полмиллиона рублей надувной пенис. Протез нужен для операции, которую проведут по ОМС. Об этом рассказах глава отдела функциональной урологии клиники МГМСУ Геворг Касян.

На госзакупку ранее обратили внимание СМИ. Общественность высказала самые смелые предположения по поводу того, кому же понадобился надувной пенис, а главное — зачем.

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Касян отметил, что операция, к которой готовятся в клинике, относится к высокотехнологичной помощи. Процедура будет оплачена государством. «Это стандартная операция во всем мире. Единственная уникальность в том, что это дорогой материал. Эти операции делаются по госгарантиям по ВМП ОМС», — рассказал врач. Его слова привело издание «Подъем».

Как объяснил Касян, учитывая стоимость протеза, больницы их не закупают. Люди, которым нужна такая помощь, атакуют жалобами департамент, и после гигантских усилий это закупается

«Радоваться надо. Это несчастные люди, которым нужна такая операция», — добавил врач. По словам Касяна, аналогичная операция была сделана в клинике несколько недель назад.