Появлении первого иностранного консульства в Крыму признали важным событием
Заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко обсудил с радио Sputnik появление на территории Крыма почетного консульства Никарагуа.
«Это, безусловно, очень важное событие. И оно имеет очень серьезное значение», — подчеркнул Колесниченко.
Он выразил сожаление, что это событие не позволяет рассчитывать на то, что в ближайшем будущем мировое сообщество признает Крым частью России.
Однако это не мешает большому числу иностранных туристов приезжать на полуостров, а бизнесменам из других стран принимать участие в международных мероприятиях, которые проходят на территории Крыма.
«Да, это не крупный бизнес, потому что инвесторы не хотят попадать под санкции», — признал Колесниченко.