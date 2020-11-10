Появлении первого иностранного консульства в Крыму признали важным событием

«Это, безусловно, очень важное событие. И оно имеет очень серьезное значение», — подчеркнул Колесниченко.

Он выразил сожаление, что это событие не позволяет рассчитывать на то, что в ближайшем будущем мировое сообщество признает Крым частью России.

Однако это не мешает большому числу иностранных туристов приезжать на полуостров, а бизнесменам из других стран принимать участие в международных мероприятиях, которые проходят на территории Крыма.

«Да, это не крупный бизнес, потому что инвесторы не хотят попадать под санкции», — признал Колесниченко.