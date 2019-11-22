Появление новых профессий предсказали в России. Роботы нас не вытеснят

Будущее — за людьми или все-таки за роботами? Выживет ли цивилизация или людей на планете заменят роботы и алгоритмы — об этом рассказал футуролог, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества РАН, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.

«На сегодняшний день мы не видим развития технологий, которые должны обеспечить замену наиболее популярных сегодня профессий на роботов. Ни этих автомобилей беспилотных, ни роботов-грузчиков, ничего из этого на сегодняшний день нет. Автоматизированных магазинов тоже нет. Думаю, что понадобится по крайней мере 10-20 лет, чтобы это стало реальностью, и большинство этих профессий оказались занятыми роботами», — завил прогнозист.

По мнению ученого, у человечества есть время, чтобы подготовиться к уходу в прошлое отдельных профессий и выходу на рынок новых специализаций. В частности, наверняка появятся новые профессии, связанные с космосом.

«Мы наблюдаем появление новых областей, новых потребностей и их осознание. В частности, ожидается, что сейчас будет бурно развиваться освоение космоса, которое потребует большого количества людей на уникальные работы. Это только один пример. Есть и другие проблемы, с которыми сталкивается наша цивилизация — например, проблема медицины. Мы видим, сколько болезней до сих пор неизлечимо. И так во всем», — добавил футуролог.

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Как считает эксперт, Россия — страна уникальная, со своей собственной миссией на планете. Но для того, чтобы нести эту миссию, выполнять ее — государству нужны люди, которых сейчас не хватает.

«У нас очень малонаселенная страна и большие территории, которые надо осваивать. Мы страна, которая обеспечивает ресурсами весь мир. Наша миссия — освоить большие пространства и дать ресурсы цивилизации. Каждый сам для себя должен ставить задачу развития собственной конкурентоспособности. И мы так найдем себя в новых областях», — заключил Кононов.