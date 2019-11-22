Появление новых профессий предсказали в России. Роботы нас не вытеснят
«На сегодняшний день мы не видим развития технологий, которые должны обеспечить замену наиболее популярных сегодня профессий на роботов. Ни этих автомобилей беспилотных, ни роботов-грузчиков, ничего из этого на сегодняшний день нет. Автоматизированных магазинов тоже нет. Думаю, что понадобится по крайней мере 10-20 лет, чтобы это стало реальностью, и большинство этих профессий оказались занятыми роботами», — завил прогнозист.
По мнению ученого, у человечества есть время, чтобы подготовиться к уходу в прошлое отдельных профессий и выходу на рынок новых специализаций. В частности, наверняка появятся новые профессии, связанные с космосом.
«Мы наблюдаем появление новых областей, новых потребностей и их осознание. В частности, ожидается, что сейчас будет бурно развиваться освоение космоса, которое потребует большого количества людей на уникальные работы. Это только один пример. Есть и другие проблемы, с которыми сталкивается наша цивилизация — например, проблема медицины. Мы видим, сколько болезней до сих пор неизлечимо. И так во всем», — добавил футуролог.
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Как считает эксперт, Россия — страна уникальная, со своей собственной миссией на планете. Но для того, чтобы нести эту миссию, выполнять ее — государству нужны люди, которых сейчас не хватает.
«У нас очень малонаселенная страна и большие территории, которые надо осваивать. Мы страна, которая обеспечивает ресурсами весь мир. Наша миссия — освоить большие пространства и дать ресурсы цивилизации. Каждый сам для себя должен ставить задачу развития собственной конкурентоспособности. И мы так найдем себя в новых областях», — заключил Кононов.