Появление мучных червей предсказали в рационе россиян
Накануне стало известно о том, что агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов признало желтых мучных червей богатой белком едой, пригодной для человеческого питания. Ожидается, что разрешение на продажу червей в ЕС будет выдано в ближайшие месяцы. По словам гурманов, в сушеном виде черви похожи по вкусу на арахис.
По мнению Соломатиной, в Россию мучные черви придет «постепенно», в качестве компонентов пищевых добавок.
«У нас же есть красители на основе похожих существ, и никто об этом даже не думает», — рассказала она радиостанции «Говорит Москва».
Думаю, будут добавлять в виде порошка в продукты питания, а потом будут употреблять в чистом виде, и это будет альтернатива многим источникам белка, которые в производстве трудоемкие
Диетолог напомнила, что когда на российский рынок пришли креветки и устрицы, к ним первое время тоже относились настороженно. А сейчас уже привыкли.