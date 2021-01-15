Появление мучных червей предсказали в рационе россиян

Мучные черви, признанные безопасной едой в ЕС, вероятно, появятся и в рационе россиян. Поначалу это будут белковые добавки в виде порошка, а там недалеко и до употребления в чистом виде, считает врач-диетолог Елена Соломатина.

Накануне стало известно о том, что агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов признало желтых мучных червей богатой белком едой, пригодной для человеческого питания. Ожидается, что разрешение на продажу червей в ЕС будет выдано в ближайшие месяцы. По словам гурманов, в сушеном виде черви похожи по вкусу на арахис.

По мнению Соломатиной, в Россию мучные черви придет «постепенно», в качестве компонентов пищевых добавок.

«У нас же есть красители на основе похожих существ, и никто об этом даже не думает», — рассказала она радиостанции «Говорит Москва».

Думаю, будут добавлять в виде порошка в продукты питания, а потом будут употреблять в чистом виде, и это будет альтернатива многим источникам белка, которые в производстве трудоемкие Елена Соломатина диетолог

Диетолог напомнила, что когда на российский рынок пришли креветки и устрицы, к ним первое время тоже относились настороженно. А сейчас уже привыкли.