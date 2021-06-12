Появление «московских» штаммов коронавируса не исключили в Центре имени Гамалеи

В Москве могут быть свои штаммы коронавируса. Об этом заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал президенту РФ Владимиру Путину после церемонии вручения государственных премий в День России.

«А главное, что еще в Москве могут быть свои „московские“ штаммы», — цитирует Логунова РИА «Новости». Путин ответил, что уже обсуждал эту тему накануне.

За прошедшие сутки в Москве зафиксировали резкий подъем уровня заболеваемости ковидом. Медики выявили 6701 новый случай COVID-19. Это максимум с 26 декабря. Руководство города на фоне ухудшения эпидемической ситуации приняло новые ограничения. Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому дни с 15 по 19 июня в Москве будут нерабочими.

Также в мегаполисе общепиту снова запретили работать по ночам. Будут закрыты зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты.

В России со вчерашнего дня выявили 13 510 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал максимальным с 15 февраля. От ковида за 24 часа умерли 399 человек, всего — 126 073.