Появление любителей психоделических грибов предсказали в Петербурге

По его словам, в Петербурге это популярно из-за его близости к Финляндии и Скандинавии. Именно там появилась традиция появления галлюциногенных грибов.

В пресс-службах ГМЗ «Павловск» и ЦПКиО рассказали, что за последние годы происшествий, связанных с употреблением галлюциногенов, зафиксировано не было.