Появление любителей психоделических грибов предсказали в Петербурге
Председатель Союза грибников России, миколог Михаил Вишневский рассказал, что в этом году из-за дождей появится множество грибов, в том числе психоделических. В Санкт-Петербурге в связи с этим опасаются людей с неадекватным поведением. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
По его словам, в Петербурге это популярно из-за его близости к Финляндии и Скандинавии. Именно там появилась традиция появления галлюциногенных грибов.
В пресс-службах ГМЗ «Павловск» и ЦПКиО рассказали, что за последние годы происшествий, связанных с употреблением галлюциногенов, зафиксировано не было.