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    22 июля 2020, 18:51

    Появление любителей психоделических грибов предсказали в Петербурге

    Дарья Морозова

    Председатель Союза грибников России, миколог Михаил Вишневский рассказал, что в этом году из-за дождей появится множество грибов, в том числе психоделических. В Санкт-Петербурге в связи с этим опасаются людей с неадекватным поведением. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    По его словам, в Петербурге это популярно из-за его близости к Финляндии и Скандинавии. Именно там появилась традиция появления галлюциногенных грибов.

    В пресс-службах ГМЗ «Павловск» и ЦПКиО рассказали, что за последние годы происшествий, связанных с употреблением галлюциногенов, зафиксировано не было.

    Новости SMI.FM