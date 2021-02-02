Появление четырехдневной рабочей недели в России посчитали вопросом десятилетий

Четырехдневную рабочую неделю в России не получится ввести в ближайшие десятилетие. Но власти могут сократить рабочую неделю на один-два часа.

Вероятность введения четырехдневной недели оценил бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития России, проректор Финансового университета при российском правительстве Александр Сафонов.

«Мы приблизимся к тем параметрам, которые существуют в Европе, но никак не четырехдневная рабочая неделя», — процитировало РИА «Новости» слова Сафонова.

Специалист считает, что сокращение рабочей недели в будущем будет связано с созданием искусственного интеллекта. Уменьшение рабочих дней поможет избежать роста безработицы там, где производство автоматизировано.

Впервые вопрос о четырехдневной неделе поднял Дмитрий Медведев, когда занимал пост премьер-министра. Он говорил, что сокращение рабочей недели должно сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат. Накануне он заявил, что пандемия заставила вернуться к данной идее.

Идею поддержали в Федерации независимых профсоюзов, где сообщили о мировой тенденции к сокращению рабочих часов. Российские экономисты считают, что сокращение рабочих дней негативно скажется на производительности труда. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что россияне смогут перейти на четырехдневку не ранее чем через 40-50 лет.