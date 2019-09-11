Появление арестантов в башне времен Пугачева объяснили постоянным ремонтом

В заброшенной башне времен Емельяна Пугачева — старейшего московского следственного изолятора «Бутырка» — обнаружили арестантов. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) объяснили, что мера временная и вынужденная.

«Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения», — рассказал представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков. Его слова привел «Интерфакс».

По его словам, мера была временной. Она связана с тем, что в здании 1771 года постройки идет постоянный плановый ремонт. В его ходе поэтапно освобождают одни помещения, переводя арестантов в другие.

Об обнаружении заключенных в старинных банях сообщил ранее ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, всего башен XVIII века постройки на территории СИЗО четыре, в одной из них музей, посвященный ее знаменитому сидельцу — Емельяну Пугачеву. Остальные три признаны непригодными для эксплуатации.

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«При проверке поступившей в ОНК Москвы информации общественники выявили, что одна из башен эксплуатируется и там содержатся двое арестантов, подозреваемых в разбое», — объяснил Мельников.

По его словам, арестанты заключены в камеру площадью приблизительно четыре квадратных метра. На этой же площади расположен унитаз и умывальник, из смесителя которого постоянно капает вода. Кроме того, в другом знаменитом СИЗО, в «Матросской тишине», тоже обнаружили непригодные для содержания заключенных помещения, в которых томились арестанты. Их держали рядом с туберкулезным блоком в полуподвале с плесенью и грибком на стенах.