Появление аналога IKEA в России назвали маловероятным | 360°

Общество 13 сентября 2022, 14:38 Поделиться Telegram

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Viber Появление аналога IKEA в России назвали маловероятным

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Первый вице-президент общественной организации «Опора России», член ОП РФ Владислав Корочкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в Росси вряд ли появится аналог шведского магазина IKEA.

«Все, что продавала IKEA, очень быстро опять появится в продаже. Многие фабрики, которые работали на IKEA, уже активно продвигают свой товар в интернете. Совершенно не обязательно открывать офлайн-магазины, чтобы содержать огромные площади. Достаточно иметь шоурум, куда может приехать клиент, выбрав предварительно в интернете», — сказал он.

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Эксперт добавил, что в данный момент времени мы находимся в точке изменения восприятия потребителя, такие огромные магазины с помещениями, которые нужно отапливать и содержать, сильно затратны.

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По его словам, небольшие мебельные компании в России способны полностью удовлетворять спрос и получать при этом хорошую прибыль.

Согласно опросу онлайн-платформы Webbankir, 27,2% респондентов сообщили, что сожалеют об уходе шведской компании IKEA с российского рынка.

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