Штрафы за влияние на результат соревнований появятся в России

Размеры штрафов за влияние на результаты спортивных соревнований пропишут в КоАП. Для обычных граждан сумма за нарушение составит до 70 тысяч рублей. Законопроект уже разрабатывают в Минспорте.

По словам министерства, разработать поправки решили в связи с готовностью России выполнять обязательства по Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. В пояснительной записке отмечается, что страна-участник конвенции может принимать меры наказания за влияние на результаты турниров.

Штрафы для граждан составят от 50 до 70 тысяч рублей, сообщила газета «Известия». Должностным лицам за нарушение придется заплатить от 100 до 150 тысяч рублей. Для предпринимателей без образования юридического лица размер штрафа составит от 150 до 200 тысяч рублей. Больше всего придется отдать юридическим лицам — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В законопроекте предлагается, чтобы составлением протоколов по подобным нарушениям занимались органы внутренних дел. В Госдуме подтвердили разработку законопроекта о штрафах.