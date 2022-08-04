Первый в ЯНАО кванториум появится в Ноябрьске

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил в соцсетях о высоких темпах возведения кванториума в Ноябрьске. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

По данным информагентства, в здании разместят 15 современных лабораторий. Объект планируется сдать в 2022 году.

«Сейчас в здание заводят инженерные коммуникации, монтируют электрику. В помещении будущего 3D-кинотеатра выполнена большая часть работ по монтажу металлоконструкций», — уточнил руководитель региона.

Такие площадки также построят в Новом Уренгое и Салехарде. Отмечается, что вместе со школами они дадут ученикам возможность получать качественно другое образование.