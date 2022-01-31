Биолог Лисицын рассказал, как может появиться «суперомикрон»

Ситуация с «омикрон»-штаммом коронавируса может развиваться двумя путями: штамм может привести пандемию в тупик, но может и мутировать в более сильный «суперштамм». Об этом для сайта телеканала «Звезда» рассказал ведущий научный сотрудник Центра имени Гамалеи Федор Лисицын.

Он отметил, что предпосылок для появления «суперомикрона» пока нет, но теоретически такая вероятность остается.

«Это та вещь, которую сейчас предполагают по стратегии наихудшего развития событий. Пока еще существует не вытесненная „дельта“, хотя обычный „омикрон“ вытесняет ее все сильнее и сильнее и можно предположить, что появятся какие-то ее свойства у „омикрона“, повышающие летальность, сохранив его темпы распространения», — рассказал ученый.