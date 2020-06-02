Сервис с графиком отключения горячей воды появился в Москве

Чтобы получить данные о своем доме, нужно вбить его адрес, после чего откроется соответствующее расписание. В этом году отключения начнутся с 1 июля, сообщили в МОЭК.

Заместитель мэра рассказал, что будут делать коммунальные службы во время отключений.

«Будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километрах тепловых сетей для выявления потенциально ненадежных участков», — подчеркнул Бирюков.

Это нужно, чтобы предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Однако, после того, как была опубликована информация о запуске карты, в работе сервиса произошел сбой. При попытке зайти на страницу online-moek.ru появляется сообщение об ошибке.