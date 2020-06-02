    02 июня 2020, 21:44

    Сервис с графиком отключения горячей воды появился в Москве

    Наталья Жуковская

    Жители столицы теперь могут получить информацию об отключении горячей воды в своем доме — онлайн. Карту отключений можно увидеть на «МОЭК Онлайн» или на mos.ru, сообщил заммэра Петр Бирюков.
    Сервис с графиком отключения горячей воды появился в Москве

    Чтобы получить данные о своем доме, нужно вбить его адрес, после чего откроется соответствующее расписание. В этом году отключения начнутся с 1 июля, сообщили в МОЭК.

    Заместитель мэра рассказал, что будут делать коммунальные службы во время отключений.

    «Будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километрах тепловых сетей для выявления потенциально ненадежных участков», — подчеркнул Бирюков.

    Это нужно, чтобы предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

    Однако, после того, как была опубликована информация о запуске карты, в работе сервиса произошел сбой. При попытке зайти на страницу online-moek.ru появляется сообщение об ошибке.