Скрытый функционал появился в Instagram

В мобильном приложении социальной сети Instagram появился новый функицонал. Теперь запустить меню «Сообщить о проблеме» стало проще — нужно просто потрясти телефон.

С помошью нового функционала пользователь может быстро сообщить о проблеме, для этого ему понадобится всего несколько секунд. Включить его можно через настройки. Нужно зайти в «Помощь», затем «Сообщить о проблеме».

Благодаря новому меню пользователь сможет решить проблемы, связанные с работой сервиса. После того, как человек потрясет телефон появится специальная кнопка, после нажатия которой программа автоматически сделает снимок экрана, на котором было вызвано меню. Затем в сообщении можно будет описать проблему и отправить модераторам соцсети.

Ранее соцсеть Instagram запустила в России функцию шопинга, и теперь жители страны могут официально торговать на площадке. С помощью новой опции бизнес может отмечать товары в Stories и публикациях. Продавец сможет указывать цену своего продукта, а покупатель сможет перейти на сайт компании, чтобы посмотреть информацию о товаре и при желании купить его.