Появился список станций метро Москвы, на которых начнут продавать маски

В течение дня маски будут доступны в вендинговых автоматах «более чем на 15 станциях». «Дальше будем расширять количество станций и всех информировать», — сообщили в ведомстве.

Вначале маски появятся на следующих станциях:

Борисово, Домодедовская, Коньково, Крестьянская Застава, Марксистская, Маяковская, Первомайская, Пятницкое шоссе, Римская, Свиблово, Строгино, Сухаревская, Трубная, Тургеневская, Ясенево.

«Количество точек продаж будет постепенно увеличиваться», — обещают в дептрансе.

В мобильном приложении МосМетро и на сайте департамента позднее опубликуют карту точек продаж.

Там, где невозможно поставить автоматы для продажи масок и одноразовых перчаток, средства защиты, скорее всего, можно будет приобрести в кассах. При этом пассажиров призывают приходить в метро со своими масками.