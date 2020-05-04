    04 мая 2020, 20:27

    Появился список станций метро Москвы, на которых начнут продавать маски

    Кирилл Фролов

    В Московском метрополитене с 5 мая начнут продавать медицинские маски. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
    Появился список станций метро Москвы, на которых начнут продавать маски

    В течение дня маски будут доступны в вендинговых автоматах «более чем на 15 станциях». «Дальше будем расширять количество станций и всех информировать», — сообщили в ведомстве.

    Вначале маски появятся на следующих станциях:

    Борисово, Домодедовская, Коньково, Крестьянская Застава, Марксистская, Маяковская, Первомайская, Пятницкое шоссе, Римская, Свиблово, Строгино, Сухаревская, Трубная, Тургеневская, Ясенево.

    «Количество точек продаж будет постепенно увеличиваться», — обещают в дептрансе.

    В мобильном приложении МосМетро и на сайте департамента позднее опубликуют карту точек продаж.

    Там, где невозможно поставить автоматы для продажи масок и одноразовых перчаток, средства защиты, скорее всего, можно будет приобрести в кассах. При этом пассажиров призывают приходить в метро со своими масками.