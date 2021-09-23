Появился парфюм для дома с ароматом пышек

Парфюмеры создали аромат для дома под названием «Петербургская пышка». Об этом сообщило ИА Nation News.

Запах парфюма имеет карамельные и ванильные ноты и правда напоминает запах пончиков. Создатели рассказали, что всего в духах есть 20 компонентов.

«Сахарная пудра, смешиваясь с корочкой пышки, образуют карамельность — долго бились над нюансом, чтобы сделать карамель красиво», — рассказала президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова.

Члены Гильдии решили создать серию сувенирного парфюма. Стоимость этих духов будет не выше четырех тысяч рублей.

Ранее парфюмер Полина Казакова вдохновилась подмосковным музеем-заповедником «Усадьба Мураново» и создала новый аромат.

Над этим ароматом Полина работала четыре месяца. В ее тетради собраны десятки сложных формул. И только одна оказалась той самой.

В основе идеи духов «Русская усадьба» — желание передать аромат русского чаепития с самоваром, пряниками, большими баранками и медом.

Если на новый парфюм появится спрос, то не исключено что флаконы с ароматом подмосковных усадеб появятся в масс-маркете.