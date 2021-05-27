Появился анонс медитативного симулятора жизни The Garden Path

Разработчик Carrotcake анонсировал медитативный симулятор жизни The Garden Path. Он выйдет на компьютерах в конце этого года. Об этом сообщил «Ридус».

Игра начинается так же, как и остальные симуляторы жизни. Игрок путешествует на лоне природы, знакомится с необычными персонажами и проводит время на рыбалке или в саду.

Время в The Garden Path течет с реальной скоростью. Например, игрок может вечером посадить семя, лечь спать, а наутро увидит росток. Дизайн игры достаточно интересный: это рисовка от руки, которая добавляет атмосфере сказочности.

The Garden Path предоставит расслабляющее и медитативное времяпрепровождение, отдых от повседневных проблем. Постоянно наблюдать за происходящим в игре не будет необходимости. Можно заниматься обычным делами, периодически проверяя игру.

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