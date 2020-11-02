Появилось видео жестокого избиения волгоградца после ссоры в родительском чате

На кадрах видно, что брат участницы конфликта в родительском чате заходит в офис банка. Встретив там отца-одиночку, с которым у его сестры ранее произошла перепалка, злоумышленник нападает на мужчину и наносит серьезные удары.

Все произошло вечером 23 октября. Мужчина пришел в одно из отделений банка в Центральном районе Волгограда и несколько раз ударил рукой по голове посетителя.

По одной из версий, сестра нападавшего попросила разобраться с потерпевшим. Он якобы оскорбил женщину в родительском чате. После конфликта в банке пострадавший был госпитализирован. Медики прооперировали его, он лежал в коме. Несмотря на старания врачей спасти мужчину не удалось, он скончался не приходя в сознание. Позже была опубликована переписка в родительском чате, за которую отца-одиночку избили до смерти.