Общество 17 декабря 2023, 09:20 Появилось видео задержания рэпера, мечтавшего «избить беременную русскую» Рэпер, заявлявший о желании избить беременную россиянку, извинился перед народом

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Появилось видео, на котором рэпер, заявивший о желании «избить беременную русскую женщину», извинился перед всем народом и в частности перед женщинами. Он признал, что оскорбил нацию. Видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Он утвердительно ответил на вопрос полицейского о том, знает ли, за что задержан.

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«Двадцать шестого ноября на своем рэп-баттле я публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами», — произнес молодой человек.

Правоохранитель поинтересовался его местом жительства в Москве. Парень ответил, что живет «по разным хостелам», определенного места жительства у него нет.

После сомнительного рэп-баттла, кадры которого разошлись в Сети и возмутили многих пользователей, уроженца Красноярского края заподозрили в возбуждении межнациональной ненависти (статья 282 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на шесть лет. Столичные полицейские установили личность рэпера, задержали его и во время обыска изъяли у него мобильные устройства, в том числе с записью баттла. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.