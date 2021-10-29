Появилось видео задержания призывавшего к стрельбе в вузе ростовского студента

Первокурсник одного из ростовских вузов призывал в соцсетях к расстрелу студентов и преподавателей. За это его задержали прямо на лекции. Работа правоохранителей попала на видео.

На кадрах видно, что силовики пришли за молодым человеком прямо в аудиторию. Студента попросили назвать имя и фамилию, а затем показать свои вещи. Правоохранители забрали рюкзак задержанного и вывели его под руки в коридор.

«Разместил в беседе среди одногруппников сообщение о призыве к массовому расстрелу преподавателей и студентов, наподобие казанского стрелка, о чем очень сожалею и каюсь. Считаю, это недопустимо для студента, тем более первого курса», — заявил молодой человек во время допроса.

Он добавил, что полностью признает свою вину и извинился перед всеми, кто видел его призыв.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что студента одного из вузов Ростова-на-Дону задержали за призывы к насилию в соцсетях. Парень писал, что является другом казанского стрелка Ильназа Галявиева, открывшего огонь по людям в школе. Уголовное дело на студента заводить не стали, но провели серьезную профилактическую беседу.