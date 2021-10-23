Появилось видео взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Момент взрыва на заводе «Эластик» под Рязанью, где вчера погибли 17 рабочих, попал на видео. Его распространили Telegram-каналы.

На кадрах видно, как рабочие перетаскивали мешки с конвейера — один за другим. Потом в цехе что-то загорелось и вспыхнуло, взрывная волна постепенно настигла сотрудников. Они бросились врассыпную, некоторые кинулись на землю. В конце ролика дым накрыл всю территорию, части крыши и стен взлетели в воздух.

Почти для каждого жителя поселка Лесного Шиловского района случившееся стало трагедией. На пороховом заводе в разное время работали многие сельчане, поэтому переживают за лишившиеся близких семьи все. У всех погибших были семьи, у грузчика Александра Соловьева три месяца назад родилась дочь. А его коллега планировал жениться.

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Точная причина пожара выясняется. Пока считается, что это произошло из-за нарушения технологического процесса. Власти региона объявили 25 октября днем траура по погибшим. Их семьям выплатят по миллиону рублей.