Появилось видео стычки с участием мигрантов на границе с Казахстаном

На кадрах видно, как внушительная толпа идет по автодороге, на обочине которой установлен знак с надписью: «Самарская область». Путь им преграждают силовики со щитами.

В Сети появилась информация, что это были росгвардейцы. В пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии России накануне рассказали, что столкновение мигрантов с правоохранителями прошло без участия Росгвардии.

Ситуация в Большечерниговском районе на юге Самарской области остается напряженной. Граница с Казахстаном пока закрыта из-за пандемии коронавируса, однако среди мигрантов несколько раз распространяли слухи, что они могут уже попасть домой. Толпы людей съезжались в Самарскую область, чтобы пересечь границу. Сейчас Казахстан иногда присылает за своими гражданами автобусы. Люди спят в палатках и машинах на обочине дороги, чтобы не пропустить вывозные рейсы.