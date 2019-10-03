Появилось видео со спасенным из тувинской тайги мальчиком

Спустя пять дней поиска удалось найти заблудившегося в тайге мальчика. СК России опубликовал видео с частью спасательной операции и потерявшимся ребенком.

Потерявшегося в тувинской тайге мальчика нашли живым спустя 5 дней Подробнее

На кадрах видно, что сотрудники полиции подплыли к берегу на лодке и забрали мальчика. Мужчина укутывает ребенка курткой и усаживает к себе на колени. Затем появляется видео уже из помещения, где спасенный школьник лежит на кровати под одеялом и что-то пьет из чашки.

«Нормально все у тебя? Нормально», — спрашивает и сам же отвечает мужчина за кадром.

Видно, что у мальчика совсем нет сил, поэтому он не отвечает и в конце медленно кладет голову на подушку.

Мальчик потерялся еще 29 сентября, найти его удалось только на пятый день. Он пошел в лес за кедровыми орехами, но домой так и не вернулся. Сначала ребенка искали местные жители, а затем подключились спасатели и полицейские. Всего было задействовано около 150 человек.

Школьника нашли в пяти километрах от дома, и сейчас решается вопрос его перевозки в населенный пункт. Мальчик находится в тяжелом состоянии, и ему необходима медицинская помощь.