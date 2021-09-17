Появилось видео с воссоединением потерявшейся в Домодедове собаки с хозяевами

Собаку Еву удалось найти в аэропорту Домодедово только спустя неделю поисков. Питомца передали хозяевам, а трогательную встречу засняли на видео.

На кадрах видно, что собака очень рада видеть своих хозяев. Животное скулит, виляет хвостом и облизывает лица владельцев. Хозяева питомца рады видеть Еву ничуть не меньше, чем она их.

Ева потерялась в аэропорту 10 сентября. Собака вместе с хозяевами должна была полететь в Симферополь. Из-за условий авиакомпании, питомца пришлось сдать в багаж, но во время погрузки Ева сбежала из переноски.

Чтобы найти собаку, в аэропорту создали оперативную группу, которая прочесывала территорию Домодедова. Как рассказывала «360» хозяйка потеряшки, найти Еву удалось только спустя неделю с помощью толстовки. Сотрудники аэропорта смогли поймать собаку, когда та почувствовала знакомый запах.

После поимки Еву накормили, выгуляли, а затем передали хозяевам. Сейчас питомец уже хорошо себя чувствует.