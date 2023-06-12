Общество 12 июня 2023, 19:15 Появилось видео с церемонии награждения Путиным участников СВО в госпитале Минобороны Кремль опубликовал видео вручения госнаград президентом Путиным в госпитале Минобороны

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В Telegram-канале пресс-службы Кремля появилось видео с вручения госнаград участникам СВО в Центральном клиническом госпитале имени Вишневского Минобороны в Красногорске. На опубликованном фрагменте президент Владимир Путин вручает участнику спецоперации Юрию Жуланову звезду Героя России.

Командир роты старший лейтенант Жуланов, получив ранение, продолжал помогать сослуживцам выйти из окружения. В этом бою военные уничтожили танк противника, четыре бронемашины, четыре пикапа с крупнокалиберными пулеметами и несколько десятков националистов.

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«По окончании церемонии награждения глава государства побеседовал с военнослужащими, отмеченными званием Героя России и орденами Мужества», — сказано в сообщении.

Ранее президент в Кремле вручил государственные премии за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за прошедший год. Награды получили создатели фильма «Вызов» режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и продюсер Константин Эрнст. Также премии вручили режиссеру Карену Шахназарову и реставраторам, восстановившим картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».