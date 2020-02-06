    06 февраля 2020, 15:37

    Появилось видео с российской гимнасткой-чемпионкой в больнице после новостей о порезанных венах

    Наза Салех Захи

    Новости о том, что российская гимнастка Александра Солдатова порезала вены, появились в СМИ 6 февраля. Тренер Анна Дьяченко успокоила, что на самом деле она попала в больницу из-за легкого недомогания. Видимо, как доказательство, она показала видео с Солдатовой из больницы.

    Также Дьяченко показала и совместное фото со спортсменкой.

    Появилось видео с российской гимнасткой-чемпионкой в больнице после новостей о порезанных венах | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Ранее тренер рассказала «360», что Александра Солдатова попала в больницу из-за небольшого недомогания. По словам Дьяченко, еще 5 февраля Саша позвонила ей из больницы и просила не беспокоиться. Девушка сказала, что сдает там анализы. Собеседница «360» опровергла новости о том, что гимнастку госпитализировали из-за порезанных вен.

    «Это все неправда», — подчеркнула тренер.

    В НИИ скорой помощи имени Склифосовского уточнили, что врачи оценивают состояние Александры как удовлетворительное.

    Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова говорила о проблемах со здоровьем у Солдатовой, из-за которых она не выступит на московском этапе Гран-при.

    «У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась», — заявил Винер-Усманова.

    О госпитализации Солдатовой днем 6 февраля сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, врачи нашли на руке у спортсменки глубокие порезы. Девушку отправили в московскую больницу под наблюдение медиков. Из-за тяжелого состояния гимнастке якобы запрещали задавать вопросы.

    Александре Солдатовой 21 год. Она три раза становилась лучшей на чемпионате мира в командном зачете и выигрывала соревнование в упражнении с лентой. Гимнастка являлась призером чемпионата России и европейских первенств.