Появилось видео с российской гимнасткой-чемпионкой в больнице после новостей о порезанных венах
Также Дьяченко показала и совместное фото со спортсменкой.
Ранее тренер рассказала «360», что Александра Солдатова попала в больницу из-за небольшого недомогания. По словам Дьяченко, еще 5 февраля Саша позвонила ей из больницы и просила не беспокоиться. Девушка сказала, что сдает там анализы. Собеседница «360» опровергла новости о том, что гимнастку госпитализировали из-за порезанных вен.
«Это все неправда», — подчеркнула тренер.
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского уточнили, что врачи оценивают состояние Александры как удовлетворительное.
Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова говорила о проблемах со здоровьем у Солдатовой, из-за которых она не выступит на московском этапе Гран-при.
«У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась», — заявил Винер-Усманова.
О госпитализации Солдатовой днем 6 февраля сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, врачи нашли на руке у спортсменки глубокие порезы. Девушку отправили в московскую больницу под наблюдение медиков. Из-за тяжелого состояния гимнастке якобы запрещали задавать вопросы.
Александре Солдатовой 21 год. Она три раза становилась лучшей на чемпионате мира в командном зачете и выигрывала соревнование в упражнении с лентой. Гимнастка являлась призером чемпионата России и европейских первенств.